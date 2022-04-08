TÜRK MÜZİĞİNİN EN SEÇKİN RADYOSU RADYO ALATURKA ARTIK BURSA’DA!

‘Türk Müziğinin En Seçkin Radyosu’ sloganıyla yola çıkan Radyo Alaturka, 18 yıldır Türk Müziğine katkı sağlayarak, kitleler tarafından sevilmeyi ve takdir görmeyi sürdürmektedir.

Sektöründe muadili olmayan Radyo Alaturka’nın sabit bir dinleyici kitlesi mevcuttur. AB + dinleyici kitlesine sahip olan Radyo Alaturka, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederken karasal yayıncılığının dışında dijital platformlar aracılığı ile dünyanın her noktasına erişimini sağlamaktadır.

Birbirinden özel programlar, eğitici ve öğretici bilgilerle Türk Sanat Müziği severlerin değişilmez radyosu haline gelen Alaturka, gerçekleştirdiği projelerle de dernekler, belediyeler ve kuruluşlar tarafından bir çok kez ödüle layık görüldü.

Radyo Alaturka, İstanbul ve çevre illerine 91.0 MHz. frekansından mobil cihaz uygulamaları Youtube ve www.radyoalaturka.com.tr interaktif web sitemizden dinleyebilirsiniz.Aynı zamanda I0S Ve Android kullanıcılarına özel Radyo Alaturka aplikasyon uygulaması ile Dünyanın her yerinden kesintisiz yayınlarına devam etmektedir

Türk Sanat Müziğinin yanında yayın akışında her saat 1 45Lik şarkı ve Yeşilçam filmlerinin unutulmaz şarkılarına da yer veren Radyo Alaturka ,dünden bugüne nice aşklara, ayrılıklara, gurbete, hasrete, sılaya tercüman olmuş beste ve güftelerden oluşan maziyi bizlere anımsatan unutulmaz eserlerle de dinleyicisinden tam not alıyor

VE ŞİMDİ; BURSA’daYAYINDAYIZ !

103.7 FREKANSINDAN TÜM BURSA VE CİVAR İLÇELER KESİNTİSİZ DİNLEYEBİLECEKTİR

Genel Yayın Yönetmenliğini Beyza Koç'un yaptığı Radyo Alaturka, Türkiye’nin birçok iline açılmayı planlıyor!

Radyo Alaturka’nın yayın programı aşağıdaki gibidir;

HAFTA İÇİ

*Hafta içi her sabah : 08:00-11:00 Altan Kiraz ile Altan vakti

Hafta içi her gün : 12:00 15:00 Meltem Mendi ile Alaturka Rüzgârı

*Hafta içi her gün : 17:00-20:00 Beyza Koç ile Nağmeler

Her Çarşamba : 20:00-21:00 Ferit ile İz Bırakanlar

Her Pazar : 13:00-14:00 saatleri arasında dinleyicilerden gelen mesaj ve istekler doğrultusunda hazırlanan Alaturka 10 listesi dinleyici ile buluşuyor.