Türk medyası karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeni gazeteci Cengiz Er, Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 Milyon Euro istediği iddia edilen Veyis Ateş'in ardından başka bir ismi işaret çekti.

Veyis Ateş’in yaşananların ardından ekranlardan çekileceğini dile getiren Cengiz Er, Twitter’dan yaptığı paylaşımda TRT Ana Haber spikeri Ersoy Dede’nin adını verdi. Cengiz Er paylaşımında “Veyis Ateş kaybetti ve bir süreliğine de olsa ekranlardan çekildiğini açıklamış oldu. Diğerleri de bir an önce aynı şeyi yapmalıdır. Öncelik sırasını da hem Sedat Peker’e övgüler düzen, hem de SBK’nın PR’ını yapan Ersoy Dede’ye veriyorum. TRT Ana Haber’den hemen çekilmelidir” dedi.

“YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ”

Öte yandan, Er’in ifadelerine Ersoy Dede de sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Dede’nin paylaşımları şu şekilde:

“Cengiz Er denilen haysiyet cellatıyla yargı önünde hesaplaşacağız.

Bir insanın hem saygınlığına gölge düşürmek, hem de ekmeğiyle oynamak bu kadar kolay olmamalı. Senin bu kadar imkana rağmen kaybetmiş olman benim suçum değil.

sen bunca imkana rağmen, bir çok meslektaşından 1-0 önde başlamış olmana rağmen kaybetmişsin.. Bense lise öğrencisiyken Zonguldak’ta başladığım gazetecilik macerasında, ömrüm boyunca tırnaklarımla kazıya kazıya gelmişim. Senin derdinin ne olduğunu biliyorum, ilacın bende değil”