Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
95258
ALTIN
280.508
DOLAR
5.8794
STERLİN
7.5283
EURO
6.4915

Türk Konseyi'nden Türkiye'ye destek bildirisi!

Bakü'de düzenlenen Türk Konseyi'nde toplanan 7 ülkeden Türkiye'nin terörle mücadele için başlattığı harekata destek geldi: Konsey bildirisinde "Barış Pınarı Harekatı'nın terörizmle mücadeleye, katkıda bulunacağına olan umut ve inancımızı beyan ediyoruz." cümleleriyle Türk dünyasından ülkeler desteğini göstermiş oldu.

Türk Konseyi'nden Türkiye'ye destek bildirisi!

Bakü'de düzenlenen Türk Konseyi'nde toplanan 7 ülkeden Türkiye'nin terörle mücadele için başlattığı harekata destek geldi: Konsey bildirisinde "Barış Pınarı Harekatı'nın terörizmle mücadeleye, katkıda bulunacağına olan umut ve inancımızı beyan ediyoruz." cümleleriyle Türk dünyasından ülkeler desteğini göstermiş oldu.

15 Ekim 2019 Salı 16:11
1248 Okunma
Türk Konseyi'nden Türkiye'ye destek bildirisi!

Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi sonuç bildirgesinde, Barış Pınarı Harekatı'na destek kararı yer aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

Türk Konseyi gözlemci üyesi Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ile kuruma üye olmasa da etkinliklere katılım sağlayan Türkmenistan'ın Başbakan Yardımcısı Pürli Agamuradov da toplantıda hazır bulundu.

Toplantı sonrasında kabul edilen ve liderlerce imzalanan bildiride, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Türk Konseyi, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın terörizmle mücadeleye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına, Suriyelilerin teröristlerin zulmünden kurtarılmasına ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ana vatanlarına güvenli ve gönüllü geri dönüşleri için şartların oluşturulmasına katkıda bulunacağına olan umut ve inançlarını beyan etmektedir."

Son Güncelleme: 15.10.2019 16:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'tan Türkiye'ye ekonomik tehdit ve suçlamalar
Trump'tan Türkiye'ye ekonomik tehdit ve suçlamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de açıklamalar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de açıklamalar yaptı
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Yanlış anlaşıldım
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Yanlış anlaşıldım

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim