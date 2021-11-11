Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi yarın İstanbul'da Düzenlenecek

Zirve’ye, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Kasım-Cömert Tokayev, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Cabarov, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sayın Gurbangulu Berdimuhamedov, Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orbán ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’in katılması beklenmektedir.

"Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler" temasıyla düzenlenecek Zirvede Liderler, oldukça yoğun gündem maddeleri üzerinde görüşmelerde bulunarak, Teşkilatın geleceğini ilgilendiren bir dizi önemli konuda kararlar alacaktır. Bu tarihi Zirve’de Türkmenistan’ın Gözlemci Üye olarak Teşkilata katılımı, üçüncü ülkeler ve kurumlarla ilişkilerin ve gözlemci üyelik kriterlerinin belirlenmesi, Türk Yatırım Fonu’nun kuruluşunun tamamlanması ve Teşkilatın orta ve uzun vadeli hedeflerini ve programını ihtiva eden Türk Dünyası 2040 Vizyonunun onaylanmasına ilişkin kararların alınması beklenmektedir.

Toplantının gündem maddelerinin yanı sıra Liderler, bölgesel ve uluslararası mevcut siyasi ve ekonomik gelişmelerle ilgili görüş alış verişinde bulunacaklardır.

Teşkilatın dönem başkanlığının Azerbaycan’dan Türkiye’ye geçeceği Zirve’de, Devlet Başkanları, Türk Konseyi 8. Zirvesi’nin sonuç belgesi olan İstanbul Deklarasyonu'nu ve bir dizi kararı imzalayacaklardır.

Türk Konseyi 8. Zirvesi, Teşkilat çerçevesindeki işbirliğine yeni bir boyut kazandırarak Üye Devletler arasındaki bütünleşmenin bir üst seviyeye taşınacağı önemli bir dönüm noktası oluşturacaktır.

Zirvenin gündem maddeleri ve imzalanacak belgeleri üzerinde son çalışmaları yapmak üzere, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi 11 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da toplanacaktır.