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Türk Jandarmasından muhteşem Kudüs paylaşımı
Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım vatandaşlar tarafından ilgiyle ve coşkuyla karşılandı.
Güncel 13.05.2021, 12:54 13.05.2021, 12:56
Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım vatandaşlar tarafından ilgiyle ve coşkuyla karşılandı.
Kudüs'te Türk askerlerinin fotoğrafını paylaşan Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı; 'Kudüs-ü Şerif Sancağında görevli Türk Jandarması, 1904' notunu paylaştı.
Filistin bölgesi 1517-1917 yılları arasında 400 sene boyunca dönemin Türkiye'si olan Osmanlı Devleti tarafından yöneltilmişti.
Kudüs-ü Şerif Sancağında görevli Türk Jandarması, 1904.#Jandarma#TarihteJandarma#Tbt#JandarmaSosyalMedya pic.twitter.com/1YPy6diN0u— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) May 13, 2021