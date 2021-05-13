Türk Jandarmasından muhteşem Kudüs paylaşımı

Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım vatandaşlar tarafından ilgiyle ve coşkuyla karşılandı.

Kudüs'te Türk askerlerinin fotoğrafını paylaşan Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı; 'Kudüs-ü Şerif Sancağında görevli Türk Jandarması, 1904' notunu paylaştı.

Filistin bölgesi 1517-1917 yılları arasında 400 sene boyunca dönemin Türkiye'si olan Osmanlı Devleti tarafından yöneltilmişti.