Türk Hava Yolları Kerkük'e seferlere başladı!

Türk Hava Yolları'na ait Airbus 321 Neo uçağı 10.30'da Irak Kerkük Havalimanına gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Türkiye'den Kerkük'e ilk olarak gerçekleştirilen seferde, Dışişleri Bakanlığı Temsilcileri, Kerkük Valisi Rakan Said, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Irak Türkmenleri yetkilileri, Iraklı Türkmen iş insanları, THY temsilcileri, basın mensupları da hazır bulundu. Saat 13.10 sıralarında Kerkük Havalimanı'na iniş yapan uçak, ilk sefer olması nedeniyle su takıyla karşılandı. Yolcuları Kerkük Havalimanı'nda Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney karşıladı. Kerkük Havalimanı'nda protokol konuşmaları yapıldı. Aynı uçak akşam saat 15.30'da Kerkük'ten İstanbul Havalimanı'na uçuşunu gerçekleştirmek üzere havalandı. Dönüş seferi de 18.10'da uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş yapmasıyla tamamlandı.

"KERKÜK'E ULUSLARARASI UÇUŞ GERÇEKLEŞTİREN İLK HAVAYOLU..."



Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Kerkük'e, uçuşlarımızı başlatmanın gururunu siz kıymetli misafirlerimizle paylaşmanın heyecanı içerisindeyiz. 2 Aralık 2022 itibariyle de Kerkük'e haftada 4 uçuş olacak şekilde uçuş ağımıza dahil edeceğiz. 2 Aralık'a kadar da her hafta perşembe günleri tek sefer yapmış olacağız. Kerkük'e uluslararası uçuş gerçekleştiren ilk havayolu olmaktan da çok mutlu ve gururluyuz. THY olarak bugün ilk uçuşumuzu gerçekleştirdiğimiz. Kerkük Havalimanı aracılığıyla 2 ülkenin iş birliği yapabileceği her alanda katkı sağlamaktan sosyal ve ticari bağların gelişmesine vesile olmaktan dolayı da büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.