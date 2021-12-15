Türk Hava Kurumu Başkanı Ali Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifasının kabulüne ve görevden alınmasına karar verdi. Cenap Aşçı'nın yerine Ali Yüksel'in atandığı belirtildi. Peki, Ali Yüksel kimdir? Türk Hava Kurumu Başkanı Ali Yüksel nereli, kaç yaşında ve hayatı…

Türk Hava Kurumu Başkanı Ali Yüksel kimdir?

Cenap Şahin'in Ekim ayında yargıya ikinci kez başvurarak görevden alınmasını talep etmesinin ardından Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi kararı verdi. Aşçı'nın ardından yeni Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı olan Ali Yüksel'in biyografisi hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır.

Ali Yüksel İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi olarak görev alıyordu.