Son Dakika
Türk halkının yüzde 71,6’sı depreme yönelik önlem almıyor!
Areda Survey’in 1100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği deprem araştırmasına göre Türk halkının yüzde 71,6’sı depreme yönelik önlem almıyor.
Güncel 06.12.2022, 16:57
Tektonik konumu nedeniyle deprem riski altında bulunan Türkiye sıklıkla depremin olumsuz tablosuna maruz kalıyor. 23 Kasım 2022 tarihinde yaşanan Düzce depremi sonrasında gerçekleştirilen araştırmaya göre Türk halkının yüzde 28,4’ü depreme yönelik önlem alırken, yüzde 71,6’sı depreme yönelik önlem almıyor.
Metodoloji
Bu araştırma 24-28 Kasım 2022 tarihleri arasında 1100 kişinin katılımıyla kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirilmiştir.