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Türk erkekleri ne kadar ev işi yapıyor?

Dünya genelinde kadınların ekonomik hayata katılımının artırılması ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda önemli adımlar atılmış olsa da Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı’na (OECD), ait veriler gelişmekte olan ülkelerdeki kadın ve erkekler arasında ev işlerinin paylaşımı konusunda büyük bir eşitsizlik olduğunu ortaya koydu.

Güncel 29.01.2022, 10:18
Türk erkekleri ne kadar ev işi yapıyor?

OECD araştırmasına göre, Türkiye’nin de dahil olduğu 29 ülkenin tamamında kadınlar ev işlerine erkeklerden çok daha fazla zaman ayırıyor. Kadınların ortalama 173 dakikasını ev işlerine ayırdığı belirtilen araştırmaya göre erkekler ortalama 71 dakikasını ev işleri için harcıyor.

Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş İskandinav ülkelerinde ev işlerinin paylaşımı konusunda göreceli bir yakınlık söz konusu iken gelir dağılımındaki eşitsizliğin arttığı ülkelerde ev işlerinin paylaşılması konusunda da büyük bir eşitsizlik hâkim.

Araştırmada erkeklerin ev işlerine en çok vakit ülke günlük ortalama 114 dakika ile Slovenya olurken, Hindistan erkekleri günlük 19 dakika ile erkeklerin ev işlerine en az vakit ayırdığı ülke oldu.

Kadınlarda ise, günlük 298 dakika ile Hindistan birinci sırada yer alırken, ev işlerine 95 dakika ayıran İsveç son sırada yer aldı. Kadınların 261, erkeklerin 21 dakika ayırdığı Türkiye ise cinsiyet eşitliğinin bulunmadığı ülkeler arasında yer aldı.

Yine aynı araştırmaya göre, erkekler ortalama 9 saat 33 dakika uyurken, kadınların uykuya ayırdığı süre 8 saat 30 dakika oldu. Dinsel/sosyal aktiviteler ve sosyal sorumluluklara için kadınlar 7 saat 39 dakika ayırırken erkeklerin bu aktivitelere ayırabileceği süre 5 saat 48 dakika.

OECD verilerine göre,  kadın ve erkeklerin ev işlerine ayırdığı ortalama süreler şöyle:

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