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Türk Büyükelçiliği Azerbaycan'dan Türkiye'ye uçak kaldırıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Azerbaycan’da bulunan üyelerine bir mesaj gönderdi. Gönderilen mesajda Azerbaycan’dan Türkiye’ye bir uçak kaldırılacağı bildirildi.

Türk Büyükelçiliği Azerbaycan'dan Türkiye'ye uçak kaldırıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Azerbaycan’da bulunan üyelerine bir mesaj gönderdi. Gönderilen mesajda Azerbaycan’dan Türkiye’ye bir uçak kaldırılacağı bildirildi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 16:03
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Türk Büyükelçiliği Azerbaycan'dan Türkiye'ye uçak kaldırıyor

Alınan bilgiye göre Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Azerbaycan’da bulunan üyelerine bir mesaj gönderdi. Gönderilen mesajda Azerbaycan’dan Türkiye’ye bir uçak kaldırılacağı belirtilmiş. Müsiad’ın üyelerine gönderdiği mesaj şu şekilde:

“Değerli Üyelerimiz,

Bu hafta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye'ye transferi amacıyla uçak kaldırılacaktır.

Gitmek isteyen, daha önce isim yazdırmış və dün Konsolosluğumuz tarafından aramış olanların bir işlem yapmasına gerek yoktur.

Ancak aranmamış iseniz, Pasaport bilgileri, T. C. Kimlik numarası ve mail adres bilgilerini vermek için Büyükelçilik acil başvuru numarasını aramanız gerekmektedir.

Bilet ücreti 300 AZN ve gitmek isteyen tarafından karşılanacaktır.

Türkiye'ye dönüşte 14 günlük karantina süreci vardır. Bilgilerinize”

Müsiad’ın, ayrıca parası olmayanların büyükelçiliğe müracaat etmeleri halinde ücretsiz Türkiye’ye transferinin gerçekleştirileceği bilgisini de verdiği söyleniyor.

Azerbaycan cadde ve sokakları Covid-19 ile mücadele kapsamında boşaltıldı. İnsanlar kurallara son derece uyuyor ve sokağa çıkmıyor. Bu fotoğraf karesi meşhur Targovi Meydanı'ndan.

Son Güncelleme: 15.04.2020 18:25
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