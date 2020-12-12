Türk Basınında bir yaprak daha düştü: Burhan Ayeri'yi kaybettik

Türk Basınının usta isimlerinden Yeniçağ Gazetesi yazarı Burhan Ayeri 74 yaşında hayatını kaybetti. Ayeri’nin Kasım ayında geçirdiği bir kaza sonucu beli kırılmıştı.

İZMİR’DE DÜNYAYA GELDİ

İzmir Damlacık’ta dünyaya gelen Ayeri, eğitim hayatına Vefa Lisesi’nin ardından Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda devam etti.

GAZETELERDE TELEVİZYON ELEŞTİRMENLİĞİNİ BAŞLATMIŞTI

Gazeteciliğe 1966’da başlayan Ayeri, Tercüman gazetesinde uzun süre haber müdürü olarak görev aldı. Türkiye’de televizyon eleştirmenliğini gazetelerde ilk başlatan isim olan Ayeri’nin meslek ödüllerinin sayısı yüzün üstündedir.

Ayeri hayatına ilişkin kaleme aldığı özgeçmişini, “Orhan Ayhan gibi ağabeye ve Ömer Üründül gibi bir kardeşe sahip olduğum için gerçekten şanslıyım.

Bir diğer şansım ise sonbaharımda YENİÇAĞ gibi "kadir bilir" bir ekiple çalışabilmektir” ifadeleriyle sonlandırmıştı.

Ayeri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, 2019 Burhan Felek Basın Hizmetleri Ödülü, sürekli basın kartı sahibiydi.

TGC'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Burhan Ayeri’nin ölümünün ardından bir açıklama yaptı: Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Gazetecilik ve köşe yazarlığı alanında uzun yıllardır başarıyla görev yapan Burhan Ayeri’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesinin ve sevenlerinin acısını paylaşıyor ve baş sağlığı diliyoruz.”

Burhan Ayeri kimdir?

İzmir Damlacık’ta dünyaya gelen Ayeri, eğitim hayatına Vefa Lisesi’nin ardından Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda devam etti. Gazeteciliğe 1966’da başlayan Ayeri, Tercüman gazetesinde uzun süre haber müdürü olarak görev aldı. Türkiye’de televizyon eleştirmenliğini gazetelerde ilk başlatan isim olan Ayeri’nin meslek ödüllerinin sayısı yüzün üstündedir.

Ayeri hayatına ilişkin kaleme aldığı özgeçmişini, “Orhan Ayhan gibi ağabeye ve Ömer Üründül gibi bir kardeşe sahip olduğum için gerçekten şanslıyım.Bir diğer şansım ise sonbaharımda Yeniçağ gibi "kadir bilir" bir ekiple çalışabilmektir” ifadeleriyle sonlandırmıştı.