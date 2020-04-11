Türiye'de koronavirüslü hasta sayısı ne kadar oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Nisan corona virüs vaka ve ölüm sayısını Twitter adresinden duyurdu. Bakan Koca, korona tablosunu yayımlayarak şu ifadeleri kullandı;



"Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte."



Türkiye'de toplam vaka sayısı 11 Nisan Cumartesi günü 52 bin 167 olurken, toplam vefat sayısı bin 101'e ulaştı.

Bakanlık, covid.19.saglik.gov.tr adresinde 10 Nisan güncel veri tablosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan Covid 19 takip ekranı Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden her an Türkiye koronavirüs tablosu hakkında en güncel bilgiyi almamızı sağlıyor. Dijital ortamda verilerin paylaşıldığı sistemde ülkemizdeki son durum https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden paylaşılıyor.

DÜNÜN RAKAMLARI İÇİN: