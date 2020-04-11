Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
96471
ALTIN
362.706
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3376
EURO
7.3050

Türiye'de koronavirüslü hasta sayısı ne kadar oldu?

11 Nisan verilerine göre günlük test sayısının 33 bin 170 olurken, vaka sayısı ise 5 bin 138 olarak bildirildi. Ölüm saysının 95, iyileşen hasta sayısının ise 542 olduğunu duyuran Koca uyarılarda bulundu.

Türiye'de koronavirüslü hasta sayısı ne kadar oldu?

11 Nisan verilerine göre günlük test sayısının 33 bin 170 olurken, vaka sayısı ise 5 bin 138 olarak bildirildi. Ölüm saysının 95, iyileşen hasta sayısının ise 542 olduğunu duyuran Koca uyarılarda bulundu.

11 Nisan 2020 Cumartesi 10:09
2007 Okunma
Türiye'de koronavirüslü hasta sayısı ne kadar oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Nisan corona virüs vaka ve ölüm sayısını Twitter adresinden duyurdu. Bakan Koca, korona tablosunu yayımlayarak şu ifadeleri kullandı;

"Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte."

Türkiye'de toplam vaka sayısı 11 Nisan Cumartesi günü 52 bin 167 olurken, toplam vefat sayısı bin 101'e ulaştı.

Bakanlık, covid.19.saglik.gov.tr adresinde 10 Nisan güncel veri tablosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan Covid 19 takip ekranı Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden her an Türkiye koronavirüs tablosu hakkında en güncel bilgiyi almamızı sağlıyor. Dijital ortamda verilerin paylaşıldığı sistemde ülkemizdeki son durum https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden paylaşılıyor. 

DÜNÜN RAKAMLARI İÇİN:

Bakan açıkladı: Koronavirüsten ölenlerin sayısı bini geçti
Bakan açıkladı: Koronavirüsten ölenlerin sayısı bini geçti
Son Güncelleme: 12.04.2020 15:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs korkusu sigarayı bırakmaya itiyor: Yeşilay'ı arayanlar iki kat arttı
Koronavirüs korkusu sigarayı bırakmaya itiyor: Yeşilay'ı arayanlar iki kat arttı
Ek genelge açıklandı: Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor?
Ek genelge açıklandı: Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor?
VİDEO HABER: Ani sokağa çıkma yasağı kararı halkı sokağa döktü: Marketlerde kuyruklar oluştu
VİDEO HABER: Ani sokağa çıkma yasağı kararı halkı sokağa döktü: Marketlerde kuyruklar oluştu

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim