Son Dakika
Turistlere sokağa çıkma yasağı var mı?
Hafta sonu başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İçişleri Bakanlığı soru yağmuruna tutuldu. Bakanlık kendilerine sıkça sorulan soruları ve cevaplarını paylaştı. Buna göre turistlere ve reklam-dizi sektörü çalışanlarına sokağa çıkma yasağı yok. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için cuma namazı nedeniyle sokağa çıkma saatleri uzatılacak.
Güncel 20.11.2020, 17:04 20.11.2020, 17:11
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İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği yazıya göre, sokağa çıkma yasağı 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak ve 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’da son bulacak. Pazar günü saat 20.00’de tekrardan başlayacak sokağa çıkma yasağı 23 Kasım Pazartesi sabah saat 05.00’de son bulacak. Bakanlık, corona virüs salgınıyla mücadelede alınan yeni tedbirlerle ilgili sıkça sorulan soruları cevap verdi.
– Yabancı turistler sokağa çıkma kısıtlamasına tabi midir?
Turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle ülkemizde bulunan yabancı turistler hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.