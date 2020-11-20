Turistlere sokağa çıkma yasağı var mı?

İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği yazıya göre, sokağa çıkma yasağı 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak ve 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’da son bulacak. Pazar günü saat 20.00’de tekrardan başlayacak sokağa çıkma yasağı 23 Kasım Pazartesi sabah saat 05.00’de son bulacak. Bakanlık, corona virüs salgınıyla mücadelede alınan yeni tedbirlerle ilgili sıkça sorulan soruları cevap verdi.

– Yabancı turistler sokağa çıkma kısıtlamasına tabi midir?

Turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle ülkemizde bulunan yabancı turistler hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.