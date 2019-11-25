Türbosan "Makine Sanayiinde Yılın Şirketi" oldu

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

76 Firmayla İş Birliği Gerçekleştiren TÜRBOSAN TÜRBOMAKİNALAR A.Ş. inovasyon gücü yüksek mühendisleriyle Ar-Ge çalışmalarında çağın getirdiği teknolojik yenilikleri ile birlikte tecrübeli profesyonel kadrosuyla bugünün beklentilerinin üzerinde pompa ürünleri üretiyor…

Türbosan Türbomakinalar hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

• Verimliliği ve Yüksek Performansı

• Enerji tasarruflu ürünleri

• Uzun işletme ömürlü yüksek kalitesi

• Ekonomik ve uzun vadeli yedek parça temini

• Müşteri isteklerini karşılayan ürünleri

• Ulaşabilirlik ve çözüm ortağı olması.