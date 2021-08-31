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Tunceli ve Bingöl'deki yangınlara müdahale sürüyor
Tunceli ve Bingöl'de önceki gün çıkan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü yangınlara müdahale konusunda son bilgileri paylaştı.
Güncel 31.08.2021, 11:36
Orman Genel Müdürlüğü, Tunceli ve Bingöl'de devam eden yangınlara müdahalenin sürdüğünü açıkladı.
OGM'den yapılan açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü: Orman yangınlarına karadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor.
Bingöl / Yayladere - Sarıtosun; 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi, Tunceli / Munzur Milli Parkı; 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi" bilgisi verildi.