Tunceli ve Bingöl'deki yangınlara müdahale sürüyor

Orman Genel Müdürlüğü, Tunceli ve Bingöl'de devam eden yangınlara müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

OGM'den yapılan açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü: Orman yangınlarına karadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor.

Bingöl / Yayladere - Sarıtosun; 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi, Tunceli / Munzur Milli Parkı; 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi" bilgisi verildi.