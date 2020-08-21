Tuna-1 kuyusu nerede? Kıyıköy hangi bölgede bulunuyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Erdoğan’ın yaptığı açıklama sonrasın ‘Tuna -1 kuyusu’ ve ‘Kıyıköy nerede’ aramaları internette yapılıyor. Karadeniz Ereğli açıklarında bulunan Tuna-1 kuyusu ile ilgili bilgiler haberimizde…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günler öncesinde ‘bir müjdemiz var' diye açıkladığı konuyu detaylandırdı. Erdoğan; “Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Hamdolsun neticeye de, keşfe de ulaştık. Fatih sondaj gemimiz ismine yakışır şekilde hepimizi gururlandırdı. Daha önce Tuna-1 olarak adlandırılan Sakarya arama alanında tüm çalışmalar tamamlandı ve toplam 320 milyar metreküp doğalgaz bulundu” dedi. İşte Erdoğan'ın doğalgaz bulunduğu dediği bölgeler…
TUNA-1 KUYUSU NEREDE?
Tuna-1 lokasyonu Karadeniz Ereğli açıklarında yer almaktadır. Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli’nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede. Sondaj yapılan Tuna-1, Karadeniz’deki ilk sondaj yapılan lokasyon olarak biliniyor.
KIYIKÖY HANGİ İLE BAĞLI?
Kırklareli ili sınırları içinde ve Vize ilçesine bağlı olan Kıyıköy, doğal güzellikleriyle öne çıkmış bir sahil kasabasıdır. Kıyıköy (Midye) Karadeniz'e egemen, kayalık bir zemin üzerinde bulunan Kıyıköy Beldesi, tabiat harikası iki doğal sit arasında bulunmaktadır. Kuzeyinde Pabuçdere, güneyinde Kazandere, salına salına akmakta ve Karadeniz'e dökülmektedir. Her ikisi de I. Derece doğal sit alanı olarak tescilli olan bu derelerde alabalık, sazan ve kefal balıkları avlanabilmekte, motorla ya da kayıkla gezinti yapılabilmektedir. Pabuçdere ile deniz arasında dar, uzun ve temiz bir kumsal bulunmakta ve burada yaz aylarında kamp kurulabilmektedir. Kıyıköy'de günübirlik kullanıma yönelik güzel balık lokantaları ile kafeler dışında konaklama olanakları da mevcuttur.
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