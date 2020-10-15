Tüm valiliklere yeni genelge gönderildi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine yarın gerçekleştirilecek olan koronavirüs denetimleriyle ilgili genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadelede içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması ve vali/kaymakamlar koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin, salgınla mücadelede başarı açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapıldı.