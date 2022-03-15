Tüm dünyaya korku salacak! Yerli savaş uçağının hangardan çıkacağı tarih belli oldu!

Türkiye, silah sanayinde arka arkaya önemli adımlar atmaya, kendine yeter bir ülke olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilk savaş uçağı 18 Mart 2023 yılında hangardan çıkacak. 2028 yılında ise toklarda yerini alması yani Türkiye'nin semalarında yerli uçakların uçması hedefleniyor. TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri geçen günlerde Savunma Sanayi Başkanlığı ve ASELSAN'ı ziyaret etti. Komisyon üyesi milletvekillerine kurumların devam eden çalışmaları ve yeni projeler ile ilgili detaylı bilgi verildi.

Tank-palet fabrikasında üretilen Altay tanklarının motorlarıyla ilgili Almanya ve Güney Kore ile temaslar uzun süredir devam ediyordu. En sonunda Güney Kore'den motor geldi. Denemeler yapılıyor.

Türkiye'nin yüz akı İHA ve SİHA'ların motor ve bazı akşamları Ukrayna'da üretiliyordu. Rusya'nın bu ülkeyi işgali ile birlikle bunların tedarikinde belli sıkıntılar yaşanmaya başladı. Daha önce çıkartılan zorluklar nedeniyle başlatılan yerli motor projesine hız verildi. Yapılan bu çalışmalar sonuç verdi ve motorlar deneme aşamasına geldi. Kısa bir süre içinde sonuç alınıp yüz akı İHA ve SİHA'ların yerli motorla uçması hedefleniyor.

Milli muharip uçağıyla ilgili çalışmalar hakkında da bilgi paylaşıldı. Uçağın ilk denemeleri 18 Mart 2023'te yapılacak ve böylece ilk kez hangardan çıkmış olacak. Denemelerin en az 3-4 yıl süreceği, milli muharip uçağının 2028 yılında stoklarda yer alabileceği belirtiliyor.

ASELSAN, elektronik sanayi ürünleri üretiminde dünyanın en büyük 100 şirketi arasına girdi. ASELSAN'ın yeni bazı projeleri hayata geçirilerek, deniz kuvvetleri ve jandarma tarafından kullanılmaya başlandı. Özellikle yeni uzun menzilli radarların aktif olarak kullanılıyor.

Savunma sanayinde özellikle hammadde ve motor üretiminden kaynaklanan dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasına yoğunlaşıldı. Bu konuda sürekli yeni adımlar atılıyor. (haber 3)