TÜİK'e göre Türkiye'nin %49,3'ü mutlu!

Türkiye'nin %49,3'ü mutlu

Mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2020 yılında %48,2 iken 2021 yılında %49,3 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2020 yılında %14,5 iken 2021 yılında %16,6 oldu.

Genel mutluluk düzeyi (%), 2003-2021



Grafikteki rakamların toplamı, yuvarlamadan dolayı 100'ü vermeyebilir.

Kadınlar daha mutlu

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2020 yılında %43,2 iken 2021 yılında %43,9 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2020 yılında %53,1 iken 2021 yılında %54,6 oldu.

Cinsiyete göre mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı (%), 2003-2021



Evliler evli olmayanlardan daha mutlu

Evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2021 yılında %54,0 iken evli olmayanlarda bu oran, %40,1 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin %48,9'unun, evli kadınların ise %58,8'inin mutlu olduğu gözlendi.

En mutlu olanlar 65 ve üzeri yaş grubunda



Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, 2020 yılında %57,7, 2021 yılında ise %56,2 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2020 yılında %45,4 ile 35-44 yaş grubunda görülürken 2021 yılında %44,5 ile 18-24 yaş grubunda gözlendi.



Yaş grubuna göre mutluluk düzeyi (%), 2021

Grafikteki rakamların toplamı, yuvarlamadan dolayı 100'ü vermeyebilir.

Bir okul bitirmeyenler daha mutlu

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2021 yılında en yüksek mutluluk oranı, %54,4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; %51,4 ile ilkokul mezunu, %47,8 ile lise ve dengi okul mezunu, %47,6 ile yükseköğretim mezunu ve %45,7 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler takip etti.

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi (%), 2021



Grafikteki rakamların toplamı, yuvarlamadan dolayı 100'ü vermeyebilir.



Bireylerin mutluluk kaynağı aileleri



Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2021 yılında %67,6 olurken bunu sırasıyla; %16,8 ile çocuklar, %4,1 ile eş, %4,0 ile anne/baba yine %4,0 ile kendisi ve %2,1 ile torunlar takip etti.

Bireyleri en çok sağlıklı olmak mutlu etti



Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2021 yılında %69,0 olurken bunu sırasıyla; %14,3 ile sevgi, %8,9 ile başarı, %5,1 ile para ve %2,3 ile iş takip etti.

En yüksek memnuniyet oranı %73,8 ile asayiş hizmetlerinde



Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2021 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı %73,8 olurken bunu sırasıyla %69,8 ile ulaştırma, %68,1 ile sağlık, %59,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, %55,7 ile eğitim ve %54,8 ile adli hizmetlerinden memnuniyet takip etti.

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyi (%), 2021

Grafikteki rakamların toplamı, yuvarlamadan dolayı 100'ü vermeyebilir.

Her 10 kişiden 6'sı geleceğinden umutlu