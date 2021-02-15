TÜİK başkanı görevden alındı...

Ekonomi yönetimindeki değişikliklerin ardından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı da değişti.

TÜİK’ten yapılan açıklamada, Muhammed Cahit Şirin’in Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşat Dosdoğru’nun vekaleten atandığı belirtildi.

Şirin göreve, 22 Mayıs 2020 tarihinde atanmıştı. Böylece, 1 senesi dolmadan görevden alınmış oldu.

7 Kasım 2020’de Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal’ın görevden alınıp yerine Naci Ağbal’ın ve 8 Kasım’da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası sonrasında yerine Lütfi Elvan’ın atanması sonrasında TÜİK’te de başkan değişimi olabileceği iddia edilmişti.

AHMET KÜRŞAD DOSDOĞRU KİMDİR?

1978 yılında Yozgat'ta doğan Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

2009 yılında Merkez teşkilat bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı'nda uzmanlığını aldıktan sonra 2012 yılı itibariyle Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2017 yılında Başkan Yardımcılığına atandı. 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren TÜİK Başkanlığı görevine vekâleten getirildi.

İyi derecede İngilizce bilen Ahmet Kürşad Dosdoğru evli ve iki çocuk babası.