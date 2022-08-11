TÜİK açıkladı! 'İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?'

İlçe ilçe açıklanan verilerde İstanbul'a hangi illerden gelen olduğu da belirlenmiş oldu.

İLÇE İLÇE AÇIKLANAN VERİLER ŞU ŞEKİLDE:

Adalar Nüfusu: 16 bin 372 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul

Şile Nüfusu: 41 bin 627 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul

Çatalca Nüfusu: 76 bin 131 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul

Beşiktaş Nüfusu: 178 bin 938 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Silivri Nüfusu: 209 bin 014 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

Bakırköy Nüfusu: 228 bin 759 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

Beyoğlu Nüfusu: 233 bin 322 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

Beykoz Nüfusu: 248 bin 595 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

Büyükçekmece Nüfusu: 269 bin 160 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

Bayrampaşa Nüfusu: 274 bin 884. En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu

Güngören Nüfusu: 283 bin 083 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Trabzon

Şişli Nüfusu: 284 bin 294 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Tuzla Nüfusu: 284 bin 443 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun.

Çekmeköy Nüfusu: 288 bin 585 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Zeytinburnu Nüfusu: 293 bin 839 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Mardin

Arnavutköy Nüfusu: 312 bin 023 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum

Sultanbeyli Nüfusu:349 bin 485 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum

Sarıyer Nüfusu: 349 bin 968 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Fatih Nüfusu: 382 bin 990 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu

Beylikdüzü Nüfusu: 398 bin 122 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Eyüpsultan Nüfusu: 417 bin 360 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

Ataşehir Nüfusu: 427 bin 217 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Esenler Nüfusu: 447 bin 116 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

Kağıthane Nüfusu: 454 bin 550 kişi. nEn çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Avcılar Nüfusu: 457 bin 981 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

Sancaktepe Nüfusu: 474 bin 668 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

Kartal Nüfusu: 480 bin 738 En çok hangi ilden vatandaş var: Erzincan

Kadıköy Nüfusu: 485 bin 233 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul (Yerlilerinin en fazla bulunduğu ilçe Kadıköy)

Gaziosmanpaşa Nüfusu: 493 bin 096 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: Siirt

Başakşehir Nüfusu: 503 bin 243 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

Üsküdar Nüfusu: 525 bin 395 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Maltepe Nüfusu: 525 bin 566 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Sultangazi Nüfusu: 543 bin 380 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: Adıyaman

Bahçelievler Nüfusu: 605 bin 300 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Ümraniye Nüfusu: 726 bin 758 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Pendik Nüfusu: 741 bin 895 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Bağcılar Nüfusu: 744 bin 351 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: Bitlis

Küçükçekmece Nüfusu: 805 bin 930 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

Esenyurt Nüfusu: 977 bin 489 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: Van