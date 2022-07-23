TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti

Türkiye Gençlik Vakfı, (TÜGVA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AKP yönetimindeyken bazı vakıf ve derneklere yaptığı tahsisleri durduran ve ortak hizmet protokollerini iptal eden yeni İBB yönetimine karşı açtığı tahliye davasını kaybetti.

Mahkeme, TÜGVA Üsküdar İlçe Temsilciliği olarak kullanılan Şehir Tiyatroları Kerem Yılmazer Sahnesi'nin binasındaki 1 konferans salonu ve 6 odanın tahliyesi davasında İBB'yi haklı buldu. Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, işgalci olduğu tespit edilen TÜGVA'nın açtığı dava, son olarak İstanbul 4'üncü İdare Mahkemesi tarafından 24 Haziran 2022 tarihinde oybirliğiyle reddedildi.