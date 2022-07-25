TÜGVA düzenledi! '5 bin öğrenci Ayasofya'da namaz kıldı'

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) düzenlediği İstanbul’daki “Yaz Okulu Buluşması” Ayasofya’da yapıldı.

5 BİN ÖĞRENCİ AYASOFYA’DA NAMAZ KILDI

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) düzenlediği organizasyonla 5 bin ortaokul öğrencisi Ayasofya’da namaz kıldı.

İstanbul'un 39 ilçesindeki 192 ortaokuldan yaklaşık 5 bin öğrencinin katıldığı buluşma, Ayasofya'da İmam Hatibi Ferruh Muştuer'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İstanbul’un 39 ilçesindeki 192 ortaokuldan yaklaşık 5 bin ortaokul öğrencisi buluşmaya katılım gösterdi.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu yaptığı açıklamada ise “Ayasofya Buluşması”nın bu yıl ikinci kez düzenlendiğini söyledi.

Vakıf tarafından yaklaşık 7 yıldır yaz okulları düzenlendiğini belirten Eminoğlu, “Bu sene de Türkiye’nin 81 ilinde, yaklaşık 120 bin öğrencimizle yaz okullarımız şu anda aktif olarak devam ediyor. Bu sayımızın dörtte biri İstanbul’da devam ediyor” dedi.

Buluşmanın anlamlı olduğunu dile getiren Eminoğlu, "İki yıl önce açılmıştı. Bu sene de ikinci Ayasofya Gençlik Buluşması'nı gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 5 bin kişi şu anda camii şerifin içerisinde. Hepsi ortaokullu çocuklarımız. Beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci sınıfta olan kardeşlerimiz. O yüzden çok mutluyuz." diye konuştu.

Bu caminin ibadete açılma sürecine değinen Eminoğlu, "Ayasofya'nın açılması ülkemiz için de büyük bir kırılımdı. İnşallah bu nesil, Sayın Cumhurbaşkanımızın da Ayasofya'nın açılışında ifade ettiği gibi Ayasofya'nın dirilişinin başta Mescid-i Aksa'mızın özgürlüğüne kavuşmasının habercisi olacağı gibi bütün mazlum ve mağdur coğrafyaların da tekrar uyanışına, tekrar dirilişine inşallah vesile olacaktır. Biz bu nöbeti inşallah kıyamete kadar devam ettireceğiz." diye konuştu.