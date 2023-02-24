Tuğçe Kazaz: ''AHBAP bir şey yapmıyor!''

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP, ilk andan itibaren depremzedelerin yardımına koştu. AFAD’ın organizasyon eksikliği tartışma yaratırken Tuğçe Kazaz, AFAD ve AHBAP’ı karşılaştırdığı tepki çeken bir video paylaştı.

Kazaz, şunları söyledi:

“Devletin yapamadığını AHBAP yaptı deniliyor. Bin tane AHBAP da gelse, bir milyon tane AHBAP da gelse AHBAP bir şey yapmıyor. İnsanlardan para topluyor, yardım topluyor ve onları dağıtıyor. AFAD ile AHBAP’ı karşılaştırmak söz konusu olamaz. AFAD deprem olduğu ilk dakikadan itibaren o depremdeki depremzedelerin enkaz altından çıkarılmasından tutun barınmasına, ısınmasına, sağlığına kadar birçok şeyi organize ediyor. Afet olduğu andan itibaren o afetin yönetimini gerçekleştiriyor. AHBAP sadece insanlardan para topluyor, yardım topluyor fakat onları deprem bölgesine ulaştırmak noktasında devletin koordinasyonu olmadan, devletin organizasyonu olmadan kaos olur”