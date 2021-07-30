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TSK'dan Irak'ın kuzeyinde hava harekatı
TSK, Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik olarak hava harekatı düzenlendi. Harekatta 40'a yakın hedef imha edildi.
Güncel 30.07.2021, 09:53
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 29 Temmuz 2021’de hava harekatı düzenledi.
Hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40’a yakın hedef imha edildi. Harekat ile terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vurulduğu aktarıldı.