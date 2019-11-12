Trump’tan Erdoğan’a ikinci mektup iddiası!

Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun Washington kaynaklarına dayandırdığı habere göre bahsi geçen mektupta Trump, Türkiye S-400'leri aktive etmez ve gelecekte Rusya yapımı silah almayacağına dair taahhüt verirse tekrar F-35 programına dahil edilebileceğini de söyledi.

Erdoğan ile Trump, çarşamba günü Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Kaynaklar bu mektubu görüşmede konuşulacak konular hakkında bir temel oluşturduğunu ifade etti.

Trump'ın Erdoğan'a 'Barış Pınarı Harekâtı' hakkında yazdığı mektup diplomatik teamüllere uymadığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Önceki mektupta, "Bunu doğru ve insani bir yolla yapabilirsen tarih senden yana olacaktır. Eğer iyi şeyler olmazsa sonsuza dek şeytan olarak görüleceksin. Sert bir adam olma. Aptal olma" gibi ifadeler yer alıyordu.