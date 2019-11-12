Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK ETKİNLİKLER İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
103972
ALTIN
269.879
DOLAR
5.7738
STERLİN
7.4283
EURO
6.3613

Trump’tan Erdoğan’a ikinci mektup iddiası!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Eğer Ankara'ya sunulan şartlar kabul edilmezse ABD'nin kısa süre içinde Türkiye'ye S-400 alımı sebebiyle yaptırım uygulayacağını" ifade ettiği yeni bir mektup yazdığı iddia edildi.

Trump’tan Erdoğan’a ikinci mektup iddiası!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Eğer Ankara'ya sunulan şartlar kabul edilmezse ABD'nin kısa süre içinde Türkiye'ye S-400 alımı sebebiyle yaptırım uygulayacağını" ifade ettiği yeni bir mektup yazdığı iddia edildi.

12 Kasım 2019 Salı 13:42
1243 Okunma
Trump’tan Erdoğan’a ikinci mektup iddiası!

Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun Washington kaynaklarına dayandırdığı habere göre bahsi geçen mektupta Trump, Türkiye S-400'leri aktive etmez ve gelecekte Rusya yapımı silah almayacağına dair taahhüt verirse tekrar F-35 programına dahil edilebileceğini de söyledi.

Erdoğan ile Trump, çarşamba günü Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Kaynaklar bu mektubu görüşmede konuşulacak konular hakkında bir temel oluşturduğunu ifade etti.

Trump'ın Erdoğan'a 'Barış Pınarı Harekâtı' hakkında yazdığı mektup diplomatik teamüllere uymadığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Önceki mektupta, "Bunu doğru ve insani bir yolla yapabilirsen tarih senden yana olacaktır. Eğer iyi şeyler olmazsa sonsuza dek şeytan olarak görüleceksin. Sert bir adam olma. Aptal olma" gibi ifadeler yer alıyordu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD ordusu YPG/PKK'yla beraber petrol devriyesi yapıyor
ABD ordusu YPG/PKK'yla beraber petrol devriyesi yapıyor
Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
DentGroup geleceğin diş hekimleri için kolları sıvadı!
DentGroup geleceğin diş hekimleri için kolları sıvadı!

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim