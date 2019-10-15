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Trump'tan Türkiye'ye ekonomik tehdit ve suçlamalar

ABD Başkanı Trump, Türkiye için "Çok az ülkenin gördüğü türden yaptırımlar uygularız." dedi ve ardından yaptığı açıklamayla tehditlerini sıraladı.

Trump'tan Türkiye'ye ekonomik tehdit ve suçlamalar

ABD Başkanı Trump, Türkiye için "Çok az ülkenin gördüğü türden yaptırımlar uygularız." dedi ve ardından yaptığı açıklamayla tehditlerini sıraladı.

15 Ekim 2019 Salı 00:20
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Trump'tan Türkiye'ye ekonomik tehdit ve suçlamalar

ABD'nin Türkiye'ye yönelik uygulayacağı skandal yaptırımlar açıklandı. Buna göre, Çelik için gümrük vergisi yüzde 50'ye çıkarılırken, ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile yürüttüğü 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması müzakerelerini durduracak.

 Trump, "Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var, onlar bizim NATO müttefikimiz. Türkiye ile birçok ticaret yaptık. Ama onların birçok insanı öldürmesini istemiyorum." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik tehditlerini sürdürüyor.

Louisiana eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Türkiye'ye yönelik ağır yaptırımlarda bulunabileceğini ileri sürdü.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in, Türkiye’ye olası yaptırımlarla ilgili açıklaması hatırlatılan Trump, “Türkiye ve Kürtler (YPG/PKK) yüzyıllardır savaşıyor. Biz oradan çıktık” ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 15.10.2019 00:32
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