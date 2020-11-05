Trump seçilirse TL değerlenir mi

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi halinde ABD'nin Türkiye ve Rusya'ya yaptırım uygulama riskinin azalacağı belirtildi. Raporda, "Trump'ın zaferinden fayda sağlayacak temel para birimleri ruble ve TL olur" denildi.

Rabobank analisti Piotr Matys, mevcut ortamda çok fazla belirsizlik bulunduğundan her iki para biriminin de henüz yukarı yönlü ivme göstermekte zorlandıklarını ifade etti.

Halihazırda TL, dolar karşısında %0,2 düşüşle 8,4298 seviyelerinden işlem görürken ruble ise dolara karşı %0,6 kayıpla 78,8139 düzeyinde bulunuyor.