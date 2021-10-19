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Trump'ı hackleyip Erdoğan videosu koydular

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın internet sitesini ele geçiren Türk hacker grubu ana sayfaya Türkçe bir mesaj ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu yerleştirdi.

Güncel 19.10.2021, 13:40
Trump'ı hackleyip Erdoğan videosu koydular

Geçtiğimiz yıl olaylı bir sürecin ardından seçimleri kaybeden ve görevi Joe Biden’a devreden eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait internet sitesinin ele geçirilmesinin şokunu yaşadı.

The Independent’ın haberine göre, 75 yaşındaki Trump’ın sitesini ele geçirenler Türk hacker grubu giriş sayfasında Türkçe bir mesaj paylaştı.

BIDEN’I DA HEDEF ALDILAR

Mesajda, “Allah’ı unutan, bu yüzden Allah’ın da onlara kendini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır” ifadeleri yer alıyor. Mesajın hemen altında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı bir konuşmaya ait video da yerleştirildi.

RootAyyildiz isimli grubun, Kasım 2020’deki seçimlerde Joe Biden’ın internet sitesini de ele geçirdiği belirtiliyor.

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