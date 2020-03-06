Trump: Bırakalım Suriye ve Türkiye kendileri savaşsın

Trump, dış politikadan ülkesindeki başkanlık seçimine, koronavirüsten özel hayatına kadar pek çok konuda soruları yanıtladı.

ABD Başkanı Suriye ve Afganistan'a daha çok asker göndermenin işe yaramadığını, askerleri çekme kararı alması üzerine eski Savunma Bakanı James Mattis ile yaşadığı sorunu anlatırken, Türkiye'ye de değindi:

Suriye ile Türkiye arasındaki sınırı koruyorduk. Neden bunu yapıyorduk ki? Bırakalım (Suriye ve Türkiye) kendileri savaşsın. Biz neden bunu yapıyorduk ki?

Suriye'deki IŞİD varlığını da yüzde yüz yok ettiklerini savunan Trump, Suriye'de petrolü korumak için bir grup askeri orada bıraktıklarını kaydetti.

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

"Tokalaşmayı sevmiyorum"

Siyasetçilerin insanlarla tokalaşmak zorunda kalmasından yakınan Trump, "İnsanları el sıkışmamaya ikna etmek için bir zaman olsaydı o şimdi olurdu" ifadesini kullandı.

ABD'de de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump, bu konuda iyi bir iş çıkardıklarını ve herkesin sakin olması gerektiğini vurguladı.

Demokratların başkan adayı çıkarma yarışı

ABD Başkanı, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri ile ilgili de konuştu.

Trump, Demokrat başkan aday adaylarından Elizabeth Warren'ın da 14 eyalette ön seçimin yapıldığı "Süper Salı"dan sonra istifa etmesinin, Warren'a yakın görüşlere sahip olan Bernie Sanders'a zarar verdiğini belirtti:

Warren gerçek bir progresif olsaydı, belki de öyledir, bu yarışı Süper Salı'dan önce bırakırdı. Böylece Sanders birçok eyalette avantaj sağlardı. Warren, Sanders'ın iyiliği için hiçbir şey yapmadı. Bu gerçek bir arkadaşlık değil.

Başkanlık seçimleri için Bernie Sanders'ı mı yoksa Joe Biden'ı mı karşısında görmeyi tercih ettiğine ilişkin soruya Trump, "Zihinsel olarak kendimi komünist Bernie'ye hazırlamıştım" yanıtını verdi.

"Sokakta yürümeyi özledim"

Trump, başkan olduktan sonra önceki hayatında en çok neyi özlediğine yönelik soru üzerine şunları kaydetti:

Sokakta yürümeyi özledim. Daha önce de bilinen bir iş adamıydım. Televizyon şovum da tutmuştu. Ama yine de sokakta yürüyüp bir markete gidebiliyordum. Şimdi (Beyaz Saray'ın bulunduğu) Pensilvanya Caddesi'nde çıkıp, alışveriş yapmaya gidemiyorum. Bunu yapmayı çok özledim. O zamanlar özgür bir hayat yaşıyordum, şu an o kadar özgür değilim. Ama yine de ülkem için yaptıklarımı seviyorum.