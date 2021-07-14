TRT’yi akademisyenler yönetecek

TRT Genel Müdürü ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı değişti.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun (TRT) 'Yönetim Kurulu' başlıklı 536. maddesi yeniden düzenlendi, TRT’nin yönetim yapısında değişikliğe gidildi.

ÜYE SAYISI 9'A ÇIKARILDI

Yeni düzenleme ile önceki yönetmelikte 'Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır' ibaresiyle aynı isim tarafından yürütüleceği belirtilen TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü fonksiyonları ayrıldı.

Böylece Yönetim Kurulu Başkanlığı 'karar organı', Genel Müdürlük ise 'icra organı' olarak faaliyet yürütecek. Yapılan değişiklikle TRT Yönetim Kurulu üye sayısı 7’den 9’a çıkarıldı.

İKİ YENİ İSİM TRT YÖNETİMİNDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile TRT Genel Müdürlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Albayrak atandı.

Prof. Dr. Ahmet Albayrak

İbrahim Eren, 2013'te TRT Genel Müdür Yardımcısı, Temmuz 2017'de ise TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atanmıştı.

Eren, 4 yıl Genel Müdür Yardımcısı, 4 yıl da Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olmak üzere 8 yıl TRT'de görev yaptı.

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı

TRT’nin yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"-Prof. Dr. Ahmet Albayrak

-Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı

-Doç. Dr. Oğuz Göksu, Atakan Yılmaz

-Mücahid Eker, Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin

-Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin

-Doç. Dr. Veysel Kurt."