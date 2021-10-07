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TRT spikeri milli maçta 'İmamoğlu' soyadını neden okumadı?

TRT Spikeri, dün oynanan Türkiye-Sırbistan kadınlar hentbol karşılaşmasında tüm sporcuları "adı ve soyadı" ile birlikte okumasına rağmen Sevilay İmamoğlu Öcal'ın ismini söyledikten sonra duraksadı ve soyadını okumadı.

Güncel 07.10.2021, 10:59 07.10.2021, 11:09

TRT Spikeri, dün oynanan Türkiye-Sırbistan kadınlar hentbol karşılaşmasında tüm sporcuları "adı ve soyadı" ile birlikte okumasına rağmen Sevilay İmamoğlu Öcal'ın ismini söyledikten sonra duraksadı ve soyadını okumadı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. grup 1. maçında Sırbistan’a deplasmanda dün 36-27 mağlup oldu.

Maçı canlı yayınlayan TRT Spor'da ise maçtan önce kadroları okuyan spikerin yaptığı bir duraksama dikkati çekti.

Spikerin A Milli Takım oyuncusu Sevilay İmamoğlu Öcal’ın adını okurken “İmamoğlu” ifadesinden önce duraksaması ve okumadan geçmesi sosyal medyada gündeme oturdu.

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