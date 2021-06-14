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TRT spikeri Fuat Kozluklu'dan Fatih Altaylı'ya 'Gazeteci kılıklı sahtekar' yanıtı!

“Bu gazeteci kılıklı sahtekarların ortaya çıkmasını, çıkarılmasını istiyorum” diyerek bir çağrıda bulunan Fatih Altaylı'ya yanıt, TRT Haber’de yayınlanan Gece Bakışı isimli programın sunucusu Fuat Kozluklu’dan geldi.

Güncel 14.06.2021, 13:28
TRT spikeri Fuat Kozluklu'dan Fatih Altaylı'ya 'Gazeteci kılıklı sahtekar' yanıtı!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, son köşe yazısında, "Gazetecilerin, gazetecilik yaparak, farklı mecralarda yer alarak para kazanmaları ayıp değildir. Ama gazeteci adı altında gazetecilik dışı faaliyetlerden para kazanmaları, para kazanmaya çalışmaları ayıptır. Ayıptan öte ahlaksızlıktır" İfadelerini kullanmıştı.

Altaylı ayrıca, “Bu gazeteci kılıklı sahtekarların ortaya çıkmasını, çıkarılmasını istiyorum” diyerek bir çağrıda da bulunmuştu.

Altaylı’nı söz konusu çağrısına yanıt ise TRT Haber’de yayınlanan Gece Bakışı isimli programın sunucusu Fuat Kozluklu’dan geldi.

Sosyal Medya hesabından Altaylı’nın ifadelerini alıntılayan bir paylaşım yapan Kozluklu, mesajına “Hadi Özışık, Süleyman Özışık, Veyis Ateş, Ali Çağatay, Kenan Erçetingöz, Sevilay Yılman, Erhan Çelik ve Aydın Aydemir’in” isimlerini etiketledi.(patronlardunyasi.com)

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