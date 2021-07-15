TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı kimdir, aslen nerelidir?

Mehmet Zahid Sobacı hayatı ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Daha önceleri kamunun çeşitli alanında görevlerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Zahid TRT'nin yeni Genel Müdürü oldu. Görev süresi sona eren TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Genel Müdürlüğe Mehmet Zahid Sobacı hayatı merak konusu olurken Mehmet Zahid Sobacı kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Peki Mehmet Zahid Sobacı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenleri…

MEHMET ZAHİD SOBACI KİMDİR?

Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin yeni genel müdürü olarak atandı. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nda (TRT) yapılan yeni atamalar sonucunda hayatı merak konusu olan Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2001 yılında mezun olmuştur.

MEHMET ZAHİD SOBACI HAYATI

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2001 yılında mezun oldu. Sobacı, yüksek lisansını (2005) ve doktora (2009) eğitimini Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda tamamladı.

2013 yılında doçent ve 2020 yılında profesör olan Sobacı, uzmanlık alanları olan kamu yönetiminde reform, kamu politikası ve sosyal medya-siyaset ilişkisi üzerine çalışmalar yaptı.

"İdari Reform ve Politika Transferi", "Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi", "Social Media and Local Governments: Theory and Practice", "Sub-National Democracy and Politics through Social Media" ve "E-Parliament and ICT-Based Legislation: Concept, Experiences and Lessons" isimli kitaplara imza atan Prof. Dr. Sobacı'nın uzmanlık alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda makalesi yayımlandı.

2014 yılında "Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama" başlıklı editöryal çalışması ile Sosyal Bilimler alanında TÜBA Kayda Değer Eser (Mansiyon) ödülünü alan Sobacı, 2015-2018 yılları arasında düşünce kuruluşu SETA'da iç siyaset alanında çalışmalar yürüttü.

2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığı görevinde bulan Prof. Dr. Sobacı, 2019-2021 yılları arasında Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü. Prof. Dr. Sobacı, evli ve iki çocuk babası.