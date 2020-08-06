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Trafik sorununu çözmek için yeni umut: Akıllı ulaşım hamlesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan eylem planı ile Türkiye akıllı ulaşım sistemlerinde atağa geçecek. Ülke çapında ortak bir ödeme sistemi geliştirilecek ve tüm toplu taşıma araçlarında kullanılacak. İl trafik kontrol merkezleri oluşturulacak, elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulacak.

Güncel 06.08.2020, 10:30 06.08.2020, 10:54
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Trafik sorununu çözmek için yeni umut: Akıllı ulaşım hamlesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturmak için eylem planı hazırladı. Konuyla ilişkin genelge de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı'ndan derlenen bilgilere göre, 5 stratejik amaca ulaşmak için 31 eylem belirlendi.

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı hazırlandı.

Türkiye'nin AUS alanında yakın dönem hedeflerini kapsayan "AUS altyapısının geliştirilmesi", "sürdürülebilir akıllı hareketliliğin sağlanması", "yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması", "yaşanabilir çevre ve bilinçli toplum oluşturulması", "veri paylaşımı ve güvenliğinin sağlanması"nı içeren 5 stratejik amaca ulaşmak için 31 eylem belirlendi.

Ülkenin AUS politikalarının ve projelerinin etkin ve verimli yönetilmesi amacıyla bu alanda ihtiyaç duyulan konularda mevzuat çalışmaları yapılacak. Akıllı ulaşım sistemleri mimarisi hazırlama çalışma grubu kurulacak. ABD ve Avrupa Birliği'ndeki örnekler incelenecek.

İl trafik kontrol merkezleri kurulacak

Şehirlerde hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım amacıyla trafiğin izlendiği, kontrol edildiği, elde edilen verilerle bilgilendirme ve planlamaların yapıldığı il trafik kontrol merkezleri kurulacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bölge müdürlüklerinde de trafik kontrol merkezleri kurulacak. Bu merkezler üzerinden trafik akış, yoğunluk ve olay verileri anlık gözlemlenebilecek. Ayrıca anlık trafik akış verisinin elde edilmesi, geleceğe dönük planlama ve olay tahminleri yapabilmek amacıyla sensörler kullanılarak trafik ölçüm ve gözlem altyapısı oluşturulacak.

Mevcut trafik kontrol merkezleri güncel AUS mimarisine uygun hale getirilecek. Kurulacak trafik kontrol merkezleri o ildeki tüm kontrol merkezleriyle (tünel, köprü gibi) entegre çalışacak.

Trafik izleme, ölçüm ve yönetim maksatlı olarak kurulacak olan AUS sistemlerinin haberleşme ihtiyacının karşılanması amacıyla KGM sorumluluk alanındaki bölünmüş yollar ve otoyollarda fiber haberleşme altyapısı tesis edilecek.

Akıllı otopark projeleri 

Şehir içinde trafik oluşmasına yol açan nedenlerin başında gelen park yeri sorunlarına yönelik, büyükşehirlerde otopark problemlerinin çözümlenmesi, zaman ve yakıt tasarrufunun sağlanması amacıyla akıllı otopark projelerinin gelişmesine örnek teşkil edecek uygulama geliştirilecek.

Çalışma kapsamında otoparklardaki boş-dolu park alanı sayısının online izlenmesini sağlayacak altyapı kurulacak. 2022'ye kadar otopark içinde uygun bir noktaya elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulacak.

Engelli bireylerin yaşadığı sorunlara çözüm önerileri

Akıllı ulaşım sistemleri konusunda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için teşvik mekanizmaları oluşturulacak. Özellikle otonom sistemler, robotik, büyük veri, yapay zeka ve yeni nesil haberleşme teknolojileri konularındaki çalışmalar AUS kapsamında destek programlarına dahil edilecek.

Engelliler ve hareket kısıtlılığı bulunan kişiler için ulaşımda yaşanan sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri dokümanı hazırlanarak kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.

Toplu taşıma hizmetleri konusunda bilgilerin yolculara doğrudan ve anlık ulaşması amacıyla yolcu bilgilendirme sistemlerinin kurulumu sağlanacak.

Kazaları engelleyecek elektronik sistemler

Ülke çapında ortak bir ödeme sistemi geliştirilecek ve hazırlanacak kartla tüm toplu taşıma araçlarında yolculuk yapmak mümkün olacak.

Sürücülerin emniyetli ve konforlu seyahati için yol, hava ve acil durumlara ilişkin bilgilendirme yapacak radyo kurulacak.

Kaza kara noktalarında kazaları engelleyecek elektronik sistemler hayata geçirilecek.

Akıllı park alanları 

Araç ve yol durum bilgilerinin toplanması, elektronik ücret toplama, kaza ve acil durum bilgileri, sürücü bilgilendirme gibi servisler yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması için hücresel ve kablosuz haberleşme teknolojileri kullanılan "Araç İçi Bilgi ve Haberleşme Sistemi" ve bu sistemler tarafından veri toplanmasına yönelik gerekli olan teknik altyapının gerekliliklerinin belirlenmesi için çalışma yapılacak.

Tehlikeli mal ve yük taşımacılığı yapan araçlar için akıllı park alanları oluşturulacak.

Hemzemin geçitlerdeki can ve mal kayıplarının azaltılması, güvenli sürüş, kontrollü geçişin sağlanması için akıllı trafik kontrol sistemleri kurulacak.

Genelge yayımlandı

Konuyla ilişkin genelge de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Genelgede, "İleri bilişim teknolojileri ile Türkiye'de insan ve çevre odaklı ulaşım sistemi" vizyonuyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı" kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri istendi.

TOPYEKÛN SEFERBERLİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, akıllı ulaşım sistemlerine ilişkin genelgeyi değerlendirdi. Eylem planını, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla topyekûn seferberlik halinde uygulayacaklarını belirten Karaismailoğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak devam eden veya yeni başlanan tüm ulaşım modlarımızda bilişim teknolojilerinden maksimum yararlanan, akıllı, güvenli, hızlı, ekonomik ve çevre duyarlılığına hassas bir sistem geliştiriyoruz. Küresel düzeyde rekabetçi akıllı ulaşım sistemleri kuruyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde, devam etmekte olan büyük ulaşım projelerimizin de hizmete açılmasıyla ülkemizi kara ve demir yolu ağlarıyla örmüş olacağız. Türkiye’yi bölgesinde lider, dünyada önde gelen ülke konumuna getireceğiz” dedi.  

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