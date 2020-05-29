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"TRAFİK CEZALARI % 1.000 ARTTIRILDI" HABERLERİ DOĞRU MU?

Sosyal medyada dolaşan ve "TRAFİK CEZALARI % 1.000 ARTTIRILDI" haberi herkesin merak ettiği bir konu. Araç sahipleri internette doğru habere ulaşabilmek için araştırma yapıyor.

"TRAFİK CEZALARI % 1.000 ARTTIRILDI" HABERLERİ DOĞRU MU?

Sosyal medyada dolaşan ve "TRAFİK CEZALARI % 1.000 ARTTIRILDI" haberi herkesin merak ettiği bir konu. Araç sahipleri internette doğru habere ulaşabilmek için araştırma yapıyor.

29 Mayıs 2020 Cuma 10:44
2015 Okunma
"TRAFİK CEZALARI % 1.000 ARTTIRILDI" HABERLERİ DOĞRU MU?

Emniyet Genel Müdürlüğü İnternet sitesinde trafik cezalarına zam yapıldığına ilişkin bir duyuru yapılmadı.Trafik cezalarında genellikle yılbaşında zam düzenlemesine gidiliyor. 2020 yılına ait "TRAFİK İDARİ PARA CEZASI REHBERİ"ne ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz. Sonuç olarak sosyal medyada dolaşan ve trafik cezalarına yapıldığı söylenen zam oranları gerçeği yansıtmamaktadır. 

  

SOSYAL MEDYADA SERVİS EDİLEN VE GERÇEK OLMADIĞI ANLAŞILAN BİLGİLER İSE ŞÖYLE:

Şehir içi hız 50 km
● 55 km-65 km arası 535 TL ceza
● 65 km-75 km arası 988 TL ceza
● 75 km ve yukarısı 5002 TL ceza
Hız limiti 80 km istenen yerde
● 88 km-104 km arası 935 TL ceza
● 104 km-120 km arası 2488 TL ceza
● 120 km ve yukarısı 4002 TL ceza
Şehir dışı iki yönlü yol= 90 km
● 99 km-117 km arası 935 TL ceza
● 117 km-135 km arası 2488 TL ceza
● 135 km ve yukarısı 4002 TL ceza
Şehir dışı bölünmüş yol= 110 km
● 121 km-143 km arası 335 TL ceza
● 143 km-165 km arası 988 TL ceza
● 165 km ve yukarısı 4002 TL ceza
Otoban hız 120 km ise
● 132 km-156 km arası 535 TL ceza
● 156 km-180 km arası 608 TL ceza
● 180 km ve yukarısı 4002 TL ceza
Ehliyetsiz araç kullananlar 9.918 TL ,
Emniyet kemeri takmayanlar 1008 TL,
Trafik işaret ve levhalarına zarar vermek, yola çöp atmak ve trafiği engellemek gibi düzeni bozan ihlaller, 488 TL
(Alkollü araç kullanmanın 
1. seferinde 1.002 TL, 
2. seferinde .3256 TL,
3. seferinde 4.018 TL)
Alkolmetreye üflemeyi reddetme 9.869 TL,
Yaya geçidinde yayaya yol vermemek 678 TL
(Sigortasız araç kullanmak 1008 TL +
Sigorta policesinde yıllık indirim kalkıyor.
Her ay için %5 gecikme alınır.
Trafik polisi çekici ile otoparka çeker arabayı, 
Çekici ve otopark ücretlerinide alırlar.)
(Muayenesiz araç kullanmak : 935 TL
Ceza kullanan şoföre verilir.
Ayrıca ehliyete 10 ceza puanı
Araç trafikten men edilerek ek33 düzenlenip çekici ile götürmek sartiyla 7 gün süre verilir.
Bu 7 gün içinde muayene yatırmazsan)
Ters yönde araç kullanmak 2000 TL
(Kırmızıda geçmek 936 TL
3 kez geçince 15 gün ehliyete el konur.
6 kez geçince 30 gün ehliyete el konur.
7 kez geçince 45 gün ehliyete el konur.)
Cep telefonu ile konuşmak 535 TL
Yaya ve okul geçidine, kavşaklara giriş ve çıkışta yavaşlamayana 9888 TL
Park yasağını ihlal etmek 709 TL 

Son Güncelleme: 29.05.2020 11:07
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