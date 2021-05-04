TRABZON’DA SOKAK HAYVANLARİ İÇİN SEFERBERLİK

TRABZON-Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, her sokağa çıkma kısıtlamasında olduğu gibi tam kapanma sürecinde de sevimli dostlarımızın aç kalmaması adına adeta seferberlik ilan etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun “Biz onların da belediyesiyiz” düsturuyla görev yapan ekipler, 18 ilçede yoğun besleme çalışması gerçekleştiriyor. Ayrıca kedi ve köpeklerin yanında güvercinler ile çekeklerdeki ördekler ve kazlar da unutulmuyor. 12 ekip ile ilçe belediyeleri, hayvan sever dernekleri ve gönüllüler iş birliğinde yürütülen çalışmalar, kısıtlılık sona erene kadar devam edecek.





KAPIMIZIN ÖNÜNE SU VE MAMA BIRAKALIM

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun sahipsiz hayvanlara gösterdiği hassasiyet, hayvan severler tarafından da takdirle karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak sahipsiz canlara her zaman özel önem verdiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, “Koronavirüs salgınının en başından itibaren sahipsiz hayvanlarımızın besinsiz kalmaması için yoğun çalışma yürütmekteyiz. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerimiz, her sokağa çıkma kısıtlamasında olduğu gibi tam kapanma sürecinde de 18 ilçemizde etkin bir çalışma gerçekleştirerek, sahipsiz hayvan popülasyonunun yoğun olduğu noktalara ve mama istasyonlarına mama bırakmaktadır. Tek bir sevimli dostumuzun besin sıkıntısı yaşamaması adına, kıymetli vatandaşlarımızın da bu zor günlerde kapılarının önüne bir kap su ve mama bırakmalarını istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.