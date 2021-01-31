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TRABZON İŞ DÜNYASI TALEPLERİNİ TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU'NA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Trabzon iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi, sektörlerle ilgili talep ve çözüm önerilerini dinledi.

Güncel 31.01.2021, 09:48
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TRABZON İŞ DÜNYASI TALEPLERİNİ TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU'NA

TRABZON-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Trabzon iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi, sektörlerle ilgili talep ve çözüm önerilerini dinledi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Trabzon Ticaret Borsası ve Of Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulları, meclisleri, yüksek istişare kurulları, meslek komiteleri, kadın ve genç girişimci kurulları üyeleri ile çevrimiçi düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, pandemi sürecinde yaşanan sorunlar istişare edilerek, ilgili kurumlara iletilmek üzere talep ve öneriler değerlendirildi.

BAŞKAN HACISALİHOĞLU ÇALIŞMALARI ANLATTI

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na iş dünyasının sorunlarının çözümüne verdiği katkı nedeniyle teşekkür etti. Özellikle pandemi sürecinde üyelerin sorunlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili bakanlıklara iletilmesinde ve büyük bir bölümünün çözüme kavuşturulmasında Hisarcıklıoğlu'nun büyük emeği olduğunun altını çizen Hacısalihoğlu, "Bizler de üyelerimizden gelen her türlü talep ve öneriyi, sektör sorunlarını sizlere iletiyoruz" dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerine daha iyi hizmet verebilmek, özellikle kriz dönemlerinde yeni iş fırsatları yaratmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Hacısalihoğlu, şunları söyledi:

"Ticaret sicil işlemlerinde zaman kaybını önlemek için odamız bünyesinde faaliyet gösteren ABİGEM ile sicil randevu sistemini geliştirdik. Randevu sistemiyle hem zaman kaybını önledik hem de üyelerimizin memnuniyetini üst seviyeye çıkardık. Sicil Dijital Arşiv Sistemini de oluşturduk. Ayrıca bölgenin coğrafi işaretli ürünlerinin satışı için bir portal kuruyoruz. E-ticaret portalı üzerinden üyelerimize yönelik B2B ve B2C etkinlikleri düzenleniyor. Dış ticaret istihbarat elemanı eğitimi verdik ve 50 kişi yetiştirerek üyelerimizin dış ticaret potansiyellerini geliştirmeyi hedefledik. Dış ticaret merkezi açtık ve Londra'da dış ticaret temsilciliğimizi faaliyete soktuk."

Başkan Hacısalihoğlu, TTSO bünyesinde oluşturulan Dijital Kütüphane'nin güzel bir örnek olduğunu ve yaygınlaştırılmasının faydalı olacağını vurguladı. Toplantıda Dijital Kütüphane'nin tanıtımını içeren bir video da yayınlandı. Hacısalihoğlu, söz konusu çalışmaların Türkiye'ye örnek olabileceğini vurgulayarak, Başkan Hisarcıklıoğlu'ndan yaygınlaştırılması için destek talep etti.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ TALEP VE ÖNERİLERİNİ HİSARCIKLIOĞLU'NA ANLATTI

TTSO Meclis Başkanı M. Şadan Eren'in konuşmasının ardından toplantıda daha sonra TTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Zihni Serdar bilişim sektörü ve e-ticaret, TTSO Yönetim Kurulu Üyesi Kadem Çakıroğlu otomotiv ve bağlı sektörler, Meclis Üyesi İlker Yıldırım su ürünleri sektörü, Meclis Üyesi Fatih Mengüç madencilik, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi M. Tayfun Ataman perakende sektörü, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ahmet Sezgin Kartal lokanta sektörü, Meslek Komitesi Başkanı Ali Yazıcı kuyumculuk sektörü, Meslek Komitesi Başkanı Savaş Gedikoğlu eğitim sektörü, Meslek Komitesi Başkanı İntizam Seyda Durgun turizm ve otelcilik sektörü, Meclis Üyesi Ali Karadeniz süt ürünleri sektörü, Meclis Üyesi Ahmet Kazaz teknoloji perakendeciliği sektörünün talep ve önerilerini anlattı. Toplantıda Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Göç de çalışmalarını anlattı.

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