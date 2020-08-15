Trabzon'da heyelan can aldı!

Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen heyelan sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre; Of'a bağlı Sugeldi Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda yola düşen kaya parçaları yoldan geçmekte olan tüp kamyonuna çarptı. Olayda aracın sürücüsü 54 yaşındaki Yılmaz Hacımahmutoğlu hayatını kaybetti.

Vali İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine, Of'ta bugün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldiğini, bazı mahalle yollarının kapandığını belirtti.

Sefaköy Mahallesi'nde 3, Yemişalan'da 3, Sugeldi Mahallesi'nde 1 vatandaşın mahsur kaldığını ifade eden Ustaoğlu, AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin çalışmalarıyla bu vatandaşların bulundukları yerden kurtarıldığını söyledi.

Ustaoğlu, şu an için ulaşılamayan vatandaş kalmadığını kaydederek, "Ancak yeni gelen bir habere göre, Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelana kapılan bir vatandaşımız vefat etti." dedi.

Ustaoğlu, bölgede yol açma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Öte yandan, şiddetli yağış nedeniyle ilçede çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

AFAD, 112 Acil Servis, Sürmene Arama Kurtarma, Karayolları, Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

3 ev tahliye edildi

Şiddetli yağışta meydana gelen heyelanda, Kavakpınar Mahallesi'nde 3 ev risk nedeniyle tahliye edildi. 20 kişinin tahliyesi sırasında kalp hastası Emine Köksal (74), sağlık ve Sürmene Arama Kurtarma (SÜRAK) ekiplerince sedyeyle ambulansa taşındı.

Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu Of'a geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sağanak nedeniyle sel ve heyelanların yaşandığı Trabzon'un Of ilçesine geldi.

Of ilçesine geçen Soylu ve Karaismailoğlu, Dumlusu Mahallesi'nde heyelanın yamaçtan sürüklediği birikinti ve sel suları ile dolan şantiyenin bulunduğu bölgede inceleme yaptı.

Bakanlar, şantiye sahipleri ve vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.