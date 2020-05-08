Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin ARŞİV EKOVİTRİN TV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
97836
ALTIN
391.426
DOLAR
7.0914
STERLİN
8.8308
EURO
7.7019

Trabzon'da demirden maketler yapan usta Korona virüs için de miğfer yaptı

Trabzon’da iki yıl önce yapmaya başladığı demirden viking gemisi, tren, kemençe maketlerini Korona virüs pandemisinde işlerinin azalmasıyla tamamlayan 32 yaşındaki Trabzonlu demir ustasının son hüneri ise Korona virüsten korunmak için yaptığı miğfer oldu. Demir ustası Şahin, tamamladığı tren maketi için de Trabzon'a demir yolunun gelmesini bekliyor.

Trabzon'da demirden maketler yapan usta Korona virüs için de miğfer yaptı

Trabzon’da iki yıl önce yapmaya başladığı demirden viking gemisi, tren, kemençe maketlerini Korona virüs pandemisinde işlerinin azalmasıyla tamamlayan 32 yaşındaki Trabzonlu demir ustasının son hüneri ise Korona virüsten korunmak için yaptığı miğfer oldu. Demir ustası Şahin, tamamladığı tren maketi için de Trabzon'a demir yolunun gelmesini bekliyor.

08 Mayıs 2020 Cuma 11:30
1210 Okunma
Trabzon'da demirden maketler yapan usta Korona virüs için de miğfer yaptı

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Değirmendere Mahallesi'ndeki dükkanında demir ferforje işi yapan 32 yaşındaki demir ustası Ayhan Şahin, Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de hayatı olumsuz etkileyen yeni tip Korona virüs (Kovid-19) sonrası işlerinin düşmesiyle oluşan boş zamanlarında demirden yaptığı maketleri tamamladı.

Uzun yıllardır demir ustalığı yapan Şahin, boş vakitlerini tamamıyla demirden olan tren, viking gemisi, sallanır sandalye, kemençe, ayakkabı, örümcek ağı ve miğfer gibi maketler yaparak değerlendiriyor.

Korona virüs sonrası işleri düştüğü için maketlerini tamamlamaya zaman bulduğunu söyleyen Şahin “Bunlar genelde iş olmadığı zaman yapılan şeyler. İş olduğu zaman kendi işlerimizi zaten yetiştiremiyoruz. İş olmadığı zaman, eğlencesine, hobi olarak böyle şeyler yapıyoruz. Herhangi bir ticari bir şey de beklemiyoruz” dedi.

“Onlar yolu yapsın biz treni yürütürüz”

Şahin, tamamladığı demir maketlerin her birinin hikayesi olduğunu belirterek iki yılda tamamladığı tren maketinin hikayesini “Trabzon yıllardır hafif raylı sistemi bekliyor ama büyükşehir olmamıza rağmen yıllardır buralara gelmedi. Belki yöneticiler görür de buraya hafif raylı sistem yapar dedim. Onlar yolu yapsa biz treni bir şekilde yürütürüz” diyerek anlattı.

Çizgi filmden etkilendi

Demir maketlerden bir tanesi olan Viking gemisini gördüğü 'Vikingler' çizgi filmden esinlenerek yaptığını anlatan Şahin, “Gemi, Viking gemisi. Boş kaldığım vakitlerde yaptım. 2 sene sürdü tamamlamam. Viking dizisini izledim. Çok etkilendim. Ben de ondan dolayı yaptım” ifadelerini kullandı.

Kemençe kültürünü yaşatmak için yaptı

Kemençe, sallanır sandalye ve yaptığı giyilmiş ayakkabı maketleriyle alakalı bilgiler de veren Şahin, “Sallanır sandalyeye ilgi oldukça fazla. Daha önce bir tane daha yapmıştım. Birisi çok isteyince satmak durumunda kaldım. Kemençe ise zaten bizim kültürümüzde var. Ayakkabı yaptım yine. Giyilmiş bir ayakkabı. Dikişleri de var haliyle. Bunları yapmak lazım ki kendini göstersin. Yoksa sacı kaynat birbirine, o ayakkabı olmaz” diyerek ökçelerine kadar her detayı düşündüğünü kaydetti.

Koronavirüs miğferi

Demir ustası Şahin, demirden yaptığı maketlere son olarak Korona virüs miğferini ekledi. Adını 'Korona virüs miğferi' koyduğu uğraşından da bahseden Şahin, “Daha bitmedi. Korona virüsten korunmak için kullanacağız bu miğferi. Ağız kısmı açık, oraya da bir süzgeç yaparız. Daha yapılacak çok işi var. Kolay değil” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AVM’lerin Açılış Zamanı ve Kısa Vadede Öngörülen Uygulamalar Hakkında Tavsiye Kararı
AVM’lerin Açılış Zamanı ve Kısa Vadede Öngörülen Uygulamalar Hakkında Tavsiye Kararı
En Güzel Cuma Mesajları
En Güzel Cuma Mesajları
İçişleri Bakanlığından pazar yerleriyle ilgili genelge
İçişleri Bakanlığından pazar yerleriyle ilgili genelge
EPDK'dan İGDAŞ'a 'faturaları iptal et' yazısı
EPDK'dan İGDAŞ'a 'faturaları iptal et' yazısı
Danıştay Başkanlığına 8. Daire üyesi Zeki Yiğit seçildi
Danıştay Başkanlığına 8. Daire üyesi Zeki Yiğit seçildi
Covid 19 karantinasından kaçan adam çay ocağında yakalandı
Covid 19 karantinasından kaçan adam çay ocağında yakalandı
İngilizler Türkiye’den aldıkları 400 bin ekipmanı iade ediyor
İngilizler Türkiye’den aldıkları 400 bin ekipmanı iade ediyor
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca "YENİ DÖNEMİ" anlattı
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca "YENİ DÖNEMİ" anlattı
EKREM İMAMOĞLU: 7 SAATTE 16 BİN 100 AİLENİN FATURASI ÖDENDİ
EKREM İMAMOĞLU: 7 SAATTE 16 BİN 100 AİLENİN FATURASI ÖDENDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zarakolu hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zarakolu hakkında suç duyurusu
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den beklenen açıklama geldi: Ligler ne zaman başlıyor?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den beklenen açıklama geldi: Ligler ne zaman başlıyor?
Karar verildi: Süper Lig başlıyor!
Karar verildi: Süper Lig başlıyor!
EPDK duruma el koydu: İGDAŞ'a fatura soruşturması
EPDK duruma el koydu: İGDAŞ'a fatura soruşturması
Yoğun bakımda hasta kalmadı! Sağlıkçılardan danslı kutlama
Yoğun bakımda hasta kalmadı! Sağlıkçılardan danslı kutlama
PANDEMİNİN İLK DÖNEMİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME ve DEĞERLENDİRMELER IŞIĞINDA SORU ÖNERGESİ: “SEYAHAT TAKİP SİSTEMİ”
PANDEMİNİN İLK DÖNEMİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME ve DEĞERLENDİRMELER IŞIĞINDA SORU ÖNERGESİ: “SEYAHAT TAKİP SİSTEMİ”
Annesinin 3 bin liralık tek taş yüzüğünü yuttu
Annesinin 3 bin liralık tek taş yüzüğünü yuttu
Zarema'dan iyi haber geldi: Dostlarıma sonsuz, sonsuz, sonsuz teşekkür ediyorum...
Zarema'dan iyi haber geldi: Dostlarıma sonsuz, sonsuz, sonsuz teşekkür ediyorum...
Yedi ilde seyahat kısıtlaması sona eriyor
Yedi ilde seyahat kısıtlaması sona eriyor
Adım adım normale dönüş başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Adım adım normale dönüş başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANTI SÜRÜYOR... AYRINTILAR BİRAZDAN...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANTI SÜRÜYOR... AYRINTILAR BİRAZDAN...

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim