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TOYOTA'DAN 23 NİSAN ETKİNLİĞİ

Her yıl tüm Türkiye’ye yayılmış plazalarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşku içinde kutlayan Toyota, bu yıl tüm çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerde, balkonlarda kutlama çağrısı yapıyor. Toyota, tüm çocuklarımızı bu değerli bayramın 100. yılında “Büyük Türkiye Mozaiği” oluşturmaya davet ediyor.

TOYOTA'DAN 23 NİSAN ETKİNLİĞİ

Her yıl tüm Türkiye’ye yayılmış plazalarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşku içinde kutlayan Toyota, bu yıl tüm çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerde, balkonlarda kutlama çağrısı yapıyor. Toyota, tüm çocuklarımızı bu değerli bayramın 100. yılında “Büyük Türkiye Mozaiği” oluşturmaya davet ediyor.

13 Nisan 2020 Pazartesi 09:10
2006 Okunma
TOYOTA'DAN 23 NİSAN ETKİNLİĞİ

Toyota, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda evlerinde bulunan çocuklarımızın, 23 Nisan’a kadar yapacakları hazırlıklar ile bayram günü olan coşkularını çekecekleri fotoğraflarla paylaşmalarını bekliyor. Gelecek olan binlerce fotoğraf ile www.23nisan100yasinda.com web-sitesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Türk çocuklarına armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük bir portresi oluşturulacak.

100’üncü yılını kutlayacakları bayramlarında; çocuklar, evlerinde ve balkonlarında yapacakları eğlenceli hazırlıklar ile kutlamalarının görüntülerini Toyota’nın www.23nisan100yasinda.com adlı web-sitesine yükleyebilecekler. Çocuklar, bu sayfadan paylaşılacak eğlenceli görsellerle ortak bir sinerji yaratacaklar ve “100. Yıl Büyük Türkiye Mozaiği” içinde yerlerini alacaklar.

Haydi Çocuklar Bayrama Hazırlanın

Bu yıl 23 Nisan’ı kutlamak için okullarda, caddelerde, parklarda olamayacak çocuklarımızın, hep birlikte olduklarını göstermek adına Toyota web sayfasında başlatılan etkinliğe tüm Türkiye’nin katılarak evlerin birer bayram yerine çevirmesi amaçlanıyor. Çocukların coşkulu ve eğlenceli fotoğrafları ile renklenecek bu mozaikte yerinizi almak için yapmanız gereken tek şey; 23 Nisan’a kadar, bayrağımızla olan bir fotoğrafınızı, kırmızı-beyaz giysilerle evlerde yaptığınız etkinlikleri, elinizdeki Atatürk resmiyle olan bir pozunuzu ve hazırlıklarınızı içeren kutlamaya dair istediğiniz tüm fotoğraflarınızı www.23nisan100yasinda.com sitesine yüklemek olacak.

Son Güncelleme: 13.04.2020 09:13
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