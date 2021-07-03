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'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de!

Brezilya’da teslim olan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ı taşıyan uçak saat 22.06’da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Güncel 03.07.2021, 22:38

2018 yılı Mart ayında binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Perşembe günü Brezilya Sao Paulo'da teslim olmuştu. Brezilya'dan sabah saat 09.50'de hareket eden Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak, saat 22.06'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

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