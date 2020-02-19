Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
118776
ALTIN
313.850
DOLAR
6.0703
STERLİN
7.8866
EURO
6.5574

Torba yasadan emeklilik müjdesi, 5 Bin güne maaş bağlanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında tartışmaya açılan konular bir araya getirildi ve onay merciine sunulması amacıyla torba yasa şeklinde TBMM’ye sunuldu. Yasa teklifi içerisinde emeklilik müjdesi de yer alıyor.

Torba yasadan emeklilik müjdesi, 5 Bin güne maaş bağlanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında tartışmaya açılan konular bir araya getirildi ve onay merciine sunulması amacıyla torba yasa şeklinde TBMM’ye sunuldu. Yasa teklifi içerisinde emeklilik müjdesi de yer alıyor.

19 Şubat 2020 Çarşamba 14:54
1245 Okunma
Torba yasadan emeklilik müjdesi, 5 Bin güne maaş bağlanacak

2020 yasama yılı içerisinde ilk kez gündeme gelen maddelerin mutabakatı için yapılan son görüşmelerin ardından TBMM bünyesinde onaylanması ve kanuni müeyyide haline gelebilmesi için bir takım konuda yasa teklifi paketi hazırlandı.

Torba Yasa Teklifinde Emeklilik Müjdesi

Bir süredir Meclis’ten çıkacak karara odaklanan binlerce vatandaş için önem arz eden; malul, gazi ve prim gün sayısı mağduru vatandaş için emeklilik müjdesi geleceği açıklandı. yasa teklifinde öncelikli olarak gaziler ve maluller üzerinden kanun oluşturulacak.

5 Bin Gün ve 20 Yıl Şartını Sağlayanlar Emekli Olacak

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında; 17 yıl olarak öngördükleri çalışmanın sonuç verdiği aktarılırken; Meclis’te bu yılın 20 olarak baz alındığı dile getirildi. Bu konuda da çalışmalarının süreceğini ilan eden milletvekilleri; haklarına yeniden kavuşacak olan gazilere ve malullere; 20 yıl sigortalılık ve 5 Bin prim günü şartını sağlamaları durumunda bağlanacak olan maaşlara, bundan sonraki süreçte  sahip olabilecekleri müjdesini verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da ilk kez koronavirüs vakası tespit edildi
İran'da ilk kez koronavirüs vakası tespit edildi
Ülger Turizm'in sahibi Hüseyin Ülger toprağa verildi
Ülger Turizm'in sahibi Hüseyin Ülger toprağa verildi
Yargıtay'dan emsal karar: Boşanan anne çocuğuna soyadını verebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Boşanan anne çocuğuna soyadını verebilecek

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim