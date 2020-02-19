Torba yasadan emeklilik müjdesi, 5 Bin güne maaş bağlanacak

2020 yasama yılı içerisinde ilk kez gündeme gelen maddelerin mutabakatı için yapılan son görüşmelerin ardından TBMM bünyesinde onaylanması ve kanuni müeyyide haline gelebilmesi için bir takım konuda yasa teklifi paketi hazırlandı.

Torba Yasa Teklifinde Emeklilik Müjdesi

Bir süredir Meclis’ten çıkacak karara odaklanan binlerce vatandaş için önem arz eden; malul, gazi ve prim gün sayısı mağduru vatandaş için emeklilik müjdesi geleceği açıklandı. yasa teklifinde öncelikli olarak gaziler ve maluller üzerinden kanun oluşturulacak.

5 Bin Gün ve 20 Yıl Şartını Sağlayanlar Emekli Olacak

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında; 17 yıl olarak öngördükleri çalışmanın sonuç verdiği aktarılırken; Meclis’te bu yılın 20 olarak baz alındığı dile getirildi. Bu konuda da çalışmalarının süreceğini ilan eden milletvekilleri; haklarına yeniden kavuşacak olan gazilere ve malullere; 20 yıl sigortalılık ve 5 Bin prim günü şartını sağlamaları durumunda bağlanacak olan maaşlara, bundan sonraki süreçte sahip olabilecekleri müjdesini verdi.