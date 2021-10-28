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Toplu taşıma onlara ücretsiz! Yıl sonuna kadar yararlanabilecekler...
Sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Güncel 28.10.2021, 16:07
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.