TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Toki için detaylar

Yüzyılın projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim'de ikinci etap başladı. Arsa yerleri, fiyatları ve ödeme belli olurken, milyonların en çok merak ettiği 'TOKİ kuraları ne zaman' sorusu dahil merak edilen tüm sorular belli oldu.

TOKİ ARSA BAŞVURUSU 7 KASIM'A KADAR SÜRECEK

1 milyon konut arsası ve 10 bin işyeri için başvurular 7 Kasım'a kadar sürecek. Arsalar, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz vatandaşlara sunuluyor.