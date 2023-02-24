TOKİ eliyle Gaziantep'te konutlar için ilk kazma vuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden deprem bölgesinde hasar gören binaların TOKİ eli ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde çalışmalarına başladığını duyurdu. İnşaat çalışmaları için sözleşmelerin imzalandığını ve zemin etüt çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Kurum, “Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz! TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk” ifadelerine yer verdi.