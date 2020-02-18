TOKİ 2020 kura çekilişi için tarihi açıkladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) açıklamasına göre, 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura çekilişi İzmir Karabağ Projesi için 24 Şubat'ta yapılacak.

Yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019'da başlayan başvurular 15 Ocak'ta sona ermişti.

Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

TOKİ kimlere kredi veriyor?

Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 375 bin 953, İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura sonuçlarını https://www.toki.gov.tr/ adresinden sorgulayabilirsiniz.

BİR KİŞİ BİRDEN FAZLA TOKİ KONUTU ALABİLİR Mİ?

Proje bazında kurulan komisyonca takdir edilen arsa ve bina değerinin TOKİ tarafından belirlenecek konut fiyatından yüksek çıkması durumunda, bu hak sahiplerine tespit edilen değere denk gelecek sayıda konut verilebilmesi için gerekli düzenleme İdarece yapılmaktadır.

TOKİ EVLERİNDE NELER OLACAK?

*Projelendirme öncesinde inşaatın yapılacağı arazide gerekli jeolojik ve jeoteknik etütler yapılmakta, elde edilen verilere göre deprem riski de göz önüne alınarak uygun temel tipi ve taşıyıcı sistem belirlenmektedir

* İnşaatlarda maksimum kalite ve emniyet ön planda tutulmak ta, bu doğrultuda tüm inşaatlarda hazır beton kullanılmaktadır.

* Konutlarda, ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan su ve ısı yalıtımı yapılmaktadır.

* İnşaatların her aşaması, TOKİ teknik personeli ve müşavir firmalar tarafından sıkı denetime tabi tutularak gerekli testler ve kontroller yapılmaktadır.

* Konutlar, sosyal donatısı ve yeşil çevresi ile birlikte vatandaşa sunulmaktadır.

*TOKİ; kaba ve ince inşaatı tamamen bitirilmiş; yer kaplamasından duvar kaplamasına, mutfak dolaplarından evyesine, klozetinden armatürlerine dek komple tamamlanmış, vatandaşın anahtar tesliminin ardından herhangi bir tadilat yapmaksızın eşyasını taşıyarak oturabileceği durumda konutları teslim etmektedir.

KURADA ÇIKAN KONUTLARIN CEPHESİ NASIL BELİRLENİYOR?

Konut hakkı ve konut belirleme kurası birlikte yapılmaktadır. Ancak başvuruların konut sayısından fazla olmaması halinde kuraya gidilmemekte, konut seçim hakkı, başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.

TOKİ İNŞAATLARI DENETLİYOR MU?

TOKİ, kendi ürettiği konutlarda olduğu gibi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Projeleri’nde de denetimi, kendi teknik personeli veveya müşavir firmalar aracılığıyla yapmaktadır.

TAKSİT ARTIŞLARI NASIL HESAPLANACAK?

Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.