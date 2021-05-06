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TOGG'dan dolandırıcılara karşı uyarı

TOGG, çeşitli sosyal medya mecralarında TOGG'un hisse senetlerini sattığını iddia eden sahte yatırım fırsatı duyurularına karşı uyarıda bulundu.

Güncel 06.05.2021, 19:23
TOGG'dan dolandırıcılara karşı uyarı

Sosyal medya dolandırıcılarına karşı uyarıda bulunan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), 'yatırım fırsatı' şeklindeki duyuruların gerçekliğinin bulunmadığını açıkladı.

Konuya ilişkin TOGG'dan yapılan açıklamada, “Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen ‘yatırım fırsatı’ duyurularının gerçekliği bulunmayıp, TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır.

TOGG hakkındaki tüm gelişmeleri lütfen sadece internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip ediniz” ifadelerine yer verildi. (Kaynak: NTV)

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