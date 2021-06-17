TOÇEV ve Colgate’den İş Birliği İYİLİK PAKETLERİ 400 ÇOCUK İÇİN KİTABA DÖNÜŞTÜ

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ve Colgate işbirliği çocuklar için yeni bir kampanyaya imza attı. Geliştirilen proje kapsamında İyilik Paketleri ile çocukların eğitimine katkı sağlandı. 23 Nisan – 23 Mayıs arasında Getir üzerinden satın alınan İyilik Paketleri, TOÇEV ile okuma istekli çocuklar için eğitici kitaplara dönüştü.

Getir üzerinden alınan diş fırçası ve diş macunu ürünlerini kapsayan her bir Colgate İyilik Paketi, TOÇEV bağışına dönüştü. Yapılan bağışlar ile 400 okuma istekli çocuğun eğitici kitaplara daha kolay ulaşmasına destek sağlandı.