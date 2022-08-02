TMSF New York’ta dava kazandı ve Erol Aksoy’un dairesini sattırdı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), hapis cezası kesinleşince yurtdışına kaçan eski bankacı Erol Aksoy’un peşini bırakmıyor. Erol Aksoy’un yurtdışına kaçırdığı paralarla kızı Eda Aksoy’a New York’ta bir apartman dairesi satın aldığının tespit edilmesi üzerine, TMSF ABD’de giriştiği hukuk mücadelesini kazanmış ve dairenin satış işlemleri başlatılmıştı.

TMSF’nin birlikte çalıştığı ABD’deki avukatlar, Erol Aksoy’un Britanya Virjin Adalarında kurulu şirketinden oğlu Kerim Aksoy ve kızı Eda Aksoy’un ortak olduğu Searock Holding adına para yolladığı belgeleriyle ispat edildi. Erol Aksoy’un gönderdiği 1 milyon 900 bin Dolar ile bir gayrimenkul alındığının anlaşılması üzerine, New York’taki söz konusu apartman dairesinin TMSF’ye devri için dava açıldı.

New York Mahkemesi, 25 Ağustos 2021 tarihli kararında; paranın kaynağı konusunda çelişkili hikayeler anlatan Erol Aksoy ve kızı Eda Aksoy’un güvenilir tanık olmadıklarına da yer verdi ve kararda “Bu koşullar, Eda'nın ve Erol'un tanık olarak güvenilirliklerini ortadan kaldırmaktadır.” ibaresine vurgu yaptı.

Yapılan değerleme sonucunda New York’taki dairenin fiyatı 1 milyon 470 bin USD olarak tespit edildi. Söz konusu apartman, 1 milyon 750 bin 580,07 USD’ye bir ABD vatandaşına satılarak, para 27 Haziran 2022 tarihinde TMSF hesaplarına aktarıldı.

TMSF, hukuka aykırı işlemleri ile kamuya zarar veren bu kişilerin hem yurt içinde hem de yurt dışındaki varlıklarının izini sürmeye devam ediyor.

Ne olmuştu

2001 ekonomik krizine yol açan bankalardan İktisat Bankası, içi boşaltıldığı için faaliyetlerine devam edemeyip TMSF’ye devredilmiş, mağdur olan mudilerin paraları TMSF tarafından ödenmişti. Mudilerin bankaya emanet ettiği paraları usulsuz işlemlerle zimmetine geçirdiği mahkeme tarafından tespit edilen Erol Aksoy, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar Yargıtay tarafından onanıp cezası kesinleşince, Cem Uzan gibi Erol Aksoy da firar etti.

TMSF ile 2006 yılında imzaladığı protokolde Erol Aksoy 1 milyar Dolar borcu olduğunu kabul etmiş, fakat imzaladığı protokolün şartlarını yerine getirmediği için temerrüde düşmüştü. TMSF Erol Aksoy’un mal varlıklarına el koyup satarak, eski bankacının sebep olduğu zararı karşılamaya çalışıyor. Ayrıca Erol Aksoy hakkında açılan iflas davası da devam ediyor.